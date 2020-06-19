台中市長盧秀燕說，的確有人會不認識鄰長，該方式不妥，馬上喊暫停。（盧金足攝）

重陽佳節即將來臨！有民眾收到台中市府重陽節敬老禮金，金融帳戶匯款申請書，要求填寫並由各地鄰長收齊轉交給里長，里長再交給里幹事送到各區公所，市議員張家銨憂心個資，淪入詐騙集手中，市長盧秀燕說，的確有人不認識鄰長，該方式不妥，馬上喊暫停。

台中市今年預估40萬人為65歲以上，今年總計要發放8.3億，10月日發放。

張家銨表示，過去重陽敬老禮金的發放，只要符合領取資格者，各區公所將主動通知，並依長輩需求採現金或匯款方式發放，今年有民眾接獲通知單，必須填寫基本資料，身分證正反面影本及存摺帳號，還需親自簽名由鄰長收齊，再交給里長，里長交給里幹事送到各區公所。

她強調，今年以交給鄰長方式蒐集個資，將會因層層傳遞嚴重的個資外洩疑慮，現今詐騙集團花招百出，若有心人事冒充鄰長，使老人家增加遭詐騙的機率，讓他們損失慘重。

張家銨指出，全國去年1至5月，65歲以上遭到詐騙為1490人次，占10.39％，呼籲市府與區公所橫向溝通非常重要，必須重新檢討執行方式是否有漏洞。

民政局表示，市府將盡速協調區公所研擬防範個資外洩作業措施，包括區公所於提供申請書時，必須附上印有區公所名稱的可密封公文袋，請老人家將申請書寫好放入後親自密封，無論是請鄰長或里長、里幹事協助收件都不會有個資外洩問題，且僅能由承辦人開啟密封袋，達到個資保密原則。

至於恐有詐騙份子冒充鄰長前往收件，民政局將請區公所一併研議，採雙人到府收件方式，請里長、配戴識別證的里幹事陪同鄰長前往收件，避免有人員冒充問題。

(中時 )