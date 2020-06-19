國民黨籍的前台東縣長黃健庭傳出被總統蔡英文提名為監察院副院長，引發藍綠軒然大波。黃健庭今天下午召開記者會表示，自己是因為「二個原因」接受提名，第一是認為這是一個超越黨派、獨立行使職權的職務，第二是相信自己可以扮演好人民和公務體系之間的橋樑；不過黃健庭也強調，如果提名不能得到國民黨的祝福，「那我寧可退出」。

一名藍營人士指，國民黨已經喊黨紀處分了，毫無收回成命的空間，黃健庭如此作法，「無疑是球拋向國民黨，讓國民黨接招」，黃健庭自己可以全身而退。

總統府原本預計今天下午要舉行記者會公布第六屆監察院被提名人，但由於黃健庭副院長人事案，引發各界砲聲隆隆，因而突然臨時取消。而黃健庭則是在下午3時30分左右，於立法院中興大樓召開記者會說明。

黃健庭表示，自己對於被提名也感到意外，而他接受提名有兩個原因，第一是這是個超越黨派、獨立行使職權，可以為國家做事的職務，第二則是他認為過去22年民意代表和行政首長的歷練，他相信自己可以扮演人民與公務體系之間最好的橋樑，不只是監督，還要幫助公務員勇敢做對的事。

由於黃健庭人事案消息傳出後，藍營事前完全不知，也深感訝異。黃健庭特別解釋，昨天她親自向國民黨主席江啟臣報告，他了解監察院是個超越黨派獨立運作的機關，過去監委也是由各政黨推薦，包括前總統馬英九也曾提名綠營人士擔任監察委員。但他也特別向國民黨強調，他是國民黨終身黨員，永遠是藍營的一份子。

黃健庭說，他之所以接受提名是希望扮演促成社會和解的角色，而不是進一步激化對立，他認為自己的歷練可以做些貢獻，若提名得不到國民黨的祝福，「那我寧可退出」。

對於民進黨立委林淑芬質疑，黃健庭護航財團和美麗灣飯店，直呼人事案不可思議。黃健庭對於這些種種質疑也反擊指出，美麗灣是一個BOT案，2009年他上任以前就已經建好了，美麗灣是既成事實，身為縣長的他當然必須承擔，依法行政來解決問題。而監察院糾正的部分，都並非他任內的決策。他上任後還要求美麗灣把環境工作做好，要求美麗灣污水零排放，美麗灣鄰近海水每年檢測都是優良的。

(中時電子報)