疫情過後，新北市府18日舉辦企業徵才活動並宣布就業媒合率將達近四成，新北市議員陳偉杰今天質詢指出，他上網看去年市府辦的就業博覽會或企業徵才媒合會等，歷年徵才活動都在4成左右，市府辦徵才活動就是要加速幫勞工找工作，勞工局應自我要求提高徵才媒合率至少五成以上，展現挺勞工的決心。

陳偉杰表示，他最近幾次回大學上課都有學生反應校園徵才活動縮水問題，影響畢業生媒合就業的機會。現在疫情趨緩，侯友宜市長又說年底前要辦理100場徵才活動，陳偉杰指出應增加在新北大學校園舉辦實體徵才活動，廣邀廠商來找人才，協助畢業生及早就業。

對於徵才會時間，陳偉杰也建議可增加周末假日場次，讓應屆畢業生、其他區勞工朋友有機會到現場填履歷。

據陳偉杰了解，市府目前規劃6至7月的徵才活動大多在平日，像是6月19日三重、6月23日土城區公所、6月24日在新店、以及7月10日在市府大禮堂都不是周末假日，僅7月25日新莊體育館的就業博覽會是周六。而勞工局回覆因企業徵才會是以失業者為主，但若考量照顧應屆畢業生或別區勞工，的確可協調場次在周末假日辦理。

(中時 )