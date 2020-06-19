總統府將提名前台東縣長黃健庭任監察院副院長惹議，原定下午要公布監察院正副院長與監委名單，後來臨時喊卡，黃健庭出面表示，若得不到國民黨的祝福，就退出提名。國民黨表示，這是黃健庭個人的決定，而非政黨合作的結果，因此沒有祝福與否的問題，並批評民進黨不該以監察院副院長職務綁架國家發展。

國民黨發新聞稿表示，執政黨如果為了國家發展，尋求朝野合作，國民黨給予肯定。國民黨願意與民進黨，一起坐下來就兩岸、外交、內政及國家發展合作全面協商，而非以監院副院長職務綁架國家發展。

國民黨指出，前台東縣長黃健庭未在事前告知徵詢黨部，個人就先接受提名，這是黃健庭個人的決定，而非政黨合作的結果。所以國民黨沒有祝福與否的問題，會依照黨章制度處理。監察院本來應該超越黨派，黃健庭以及其他被提名人，都應該主動退出政黨運作後再接受提名。

國民黨強調，人事審查尊重黨團依職權審查。黃健庭是否能夠適任監察院副院長職務，需要經過立法院多數委員同意，黃健庭應該先思考是否能夠得到民進黨的支持，而不是國民黨的祝福。

另外，國民黨指出，蔡總統提出的這份監委名單，充滿酬庸、政治考量等色彩，完全不符合人民對監察院扮演「監督政府」的期待，提名為院長的陳菊，甚至仍有案在監院調查中。蔡總統意欲藉由名單爭議轉移陳菊本身爭議的企圖，昭然若揭，國民黨不隨之起舞，會全力在立法院審查和投票時，扮演監督角色。同時也呼籲執政黨勿再當投票部隊。

(中時 )