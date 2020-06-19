長虹(5534)首次揮軍台北市信義區推出總銷35億元、每坪150萬的松德長虹，今年初無畏疫情開始潛銷，董事長李文造說，這個案子目前已售6成，會有這麼好的成長，主要是公司品牌受到信賴、符合換屋需求、地點又好，民眾又怕像SARS後房價大漲，所以去化的很快，目前在今年內完銷。

松德長虹是花了10年時間進行的都更案，此案共82戶，長虹可分回40戶，已售6成，李文造說，這在台北市都更案中花的時間並不算長，比起以前都更案所耗費的時間算是快的，這個案子推出時剛好遇到疫情出現所以有點措手不及，不過因訴求輕豪宅、自營商事業有成的換屋族，定位精準去化速度還算快。

李文造說，都更案需要長期經營，靠此過活會倒掉啦！一個都更案何時要更完時間很難測，公司普通手上基本都有3個都更案在進行，若以10年成熟一個個案來算，平均3年有一個案子也不錯。他說，公司耕耘都更市場，除了是要負社會責任外，現在也是一個趨勢，目前釘子戶比較少，住戶心態不像以往那麼保守，未來都更案將成趨勢。

對於豪宅市場，李文造不改直率的說，自己認為，目前台灣豪宅不是很流行，市面上存量還多，包括ONE PARK、金山南路的和平大苑、信義區的琢白、天母的天鑄等等，豪宅訴求的是金字塔頂端的人，這群人始終有限，除非再培養新一代的富豪出來，台商回流其實在早就有家，豪宅的需求也是有限。長虹訴求輕豪宅和小豪宅，長虹松德一案反應不錯，也證實了自己的想法。

松德長虹基地面積618坪，規劃地上22層、地下4層，一層4戶、總戶數82戶，均質的52~60坪、3~3+1房規劃，戶戶三面採光且衛浴皆開窗、樓高3米6，公設比約32~33%。

(時報資訊)