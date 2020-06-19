市議員陳廷秀為民請命，建議市府改為藝文休閒娛樂生態園區，並加入其他宗教，使影像更加多元化。（陳世宗攝）

台中市大安媽祖文化園區預算案，歷經3任市長，花6六億元僅蓋出基座，媽祖雕像經費從公務預算到民間募款都受挫，媽姐園區沒有媽祖雕像，在議會爭議不休，市議會決議交付委員會審查；市議員陳廷秀19日質詢時，關心媽祖文化園區未來將何去何從？。

陳廷秀表示，已決算的案子，不能再追加預算，他要求市府針對內容調整，變更新名稱，重提新案，徹底解決問題，退回市府提案，重新擬送預算案，才能完全解套，解決大安禡祖雕園區淪「蚊子館」的窘境。

陳廷秀說，調整提案避免引來獨厚某宗教疑慮，建議市府改為藝文休閒娛樂生態園區，媽祖神像以電子3D投影技術來呈現，並且加入其他宗教，使影像更加多元化。

大安以沙雕出名，每年沙雕音樂祭吸引大批遊客湧入，沙質也讓國外專家讚不絕口，民眾期盼能結合當地特色，在園區設立沙雕藝術館。陳廷秀說，大安漲退潮的海岸線距離大約差了300公尺，沙岸平緩，所以對於沖浪的初學者及進階者也不用擔心浪況不佳。

陳廷秀指出，目前水質待改善，雖然沒有椰子樹的白色沙灘，防風林更要做好，大安仍是中部浪友們心中的聖地。如果可以把原有的宴會廳改成青年旅館，成為背包客的落腳處，也能在大安舉辦鐵人3項，更能帶動地方運動風氣。

陳廷秀強調，希望文創產業進駐，鼓勵青年創業，成立孵蛋基地，吸引企業與青年創業結合，創造雙贏。獲得市長盧秀燕允諾，將責成各相關局處室再進一步再研究辦理。

(中時 )