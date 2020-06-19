外資終結連3買，今在台股轉買為賣102.19億元，6月至今買超747.41億元，今年來則是賣超5879.78億元。日盛高科技基金經理人黃俊斌表示，新冠肺炎二次疫情捲土重來，短線雖造成衝擊，但在各國防禦心理和防疫措施皆有經驗下，市場預期將快速獲得控制，加上Fed宣布7500億美元的緊急公司債借貸機制，且涵蓋個別的公司債，加上美科技股走強，資金行情可望續航，台股依然有機會持續強勢表態，能見度佳、具題材之族群後市有表現機會。

黃俊斌表示，全球疫情逐漸趨緩，雖有再度擴散疑慮，但就金融市場的經驗，市場對疫情敏感度降低，各國政府持續QE，資金氾濫之下推升全球股市持續震盪上漲，2020年S&P指數重要公司獲利普遍呈現衰退，然因基期低，市場已預期2021年將重返成長軌跡，加上投資人信心剛從極度悲觀回神，預料第3季全球股市仍將朝多頭趨勢發展。

黃俊斌分析，半導體龍頭基本面優於預期，支撐台灣電子股行情，電子族群可望輪動逐步墊高指數，美國商務部6月15日確認放寬禁令，允許美企不須獲得商務部許可證，即能在標準制定機構中與華為分享制定第五代行動通訊（5G）標準的訊息，此政策對5G趨勢發展可視為正向訊息。後續可持續關注5G、電動車、iPhone相關族群表現。

(時報資訊)