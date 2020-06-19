各式各樣彈菸灰、丟菸蒂手法，全都錄了。（彰化市清潔隊提供／吳敏菁彰化傳）

各式各樣彈菸灰、丟菸蒂手法，全都錄了。（彰化市清潔隊提供／吳敏菁彰化傳）

各式各樣彈菸灰、丟菸蒂手法，全都錄了。（彰化市清潔隊提供／吳敏菁彰化傳）

彰化市長林世賢、彰化市清潔隊長長林群富，宣導不能在亂丟菸蒂。（彰化市清潔隊提供／吳敏菁彰化傳）

菸蒂破壞彰化城的清新。（彰化市清潔隊提供／吳敏菁彰化傳）

癮君子瀟灑彈指間，煙灰漫入空中、菸蒂墜落地面，6000元也飛了！為了捍衛清彰化城，彰化市清潔隊特別引進高科技監視器，具隱密性、機動性、自動追蹤且畫質清晰讓癮君子亂丟菸蒂行為無所遁形，至今已稽查近70件。依廢棄物清理法最高開罰6000元。

彰化市長林世賢表示，清潔隊每天都有掃不完的菸蒂，每天上午8點至下午5點30分動員打掃火車站前廣場和各主要道路，另於下午5點至夜間11點，派員在火車站前廣場熱點守候稽查，亂彈菸蒂多到嚇人，清潔隊從今年3月份起出動近60人次，輔導近300家連鎖便利商店、網咖及連鎖咖啡店，但仍有許多癮君子以為神不知、鬼不覺，不改其行。

「癮君子別再以為真得可以隱形」為了阻止公德心持續丟失，守護清新環境，清潔隊將監視畫面製作成宣導短片，「彈菸姐」雙人組，瀟灑隨地亂丟菸蒂，黑頭車內的ＧＴ哥，緩緩伸手，演一手自由落體式，還有「毀菸滅跡哥」蹲在路邊排水孔菸蒂丟到水溝內。

更有「開心丟哥」、「菸蒂得來速哥」在車內抽菸，抽完將菸蒂丟出車窗外，各式各樣渾不在乎「厭世」作派，可都不是在拍香菸廣告，街頭實錄，彈菸者被拍得一清二楚，通通都被開單告發了，林世賢表示，希望藉由影片宣導，希望大家發揮公德心，不要任意製造垃圾。

清潔隊長林群富，連鎖便利商店、網咖及連鎖咖啡店等騎樓店面店前或人行道，6月起列入優先稽查，稽查時發現有菸蒂、垃圾等廢棄物，則依《廢棄物清理法》規定，開罰商家1200元以上6000元以下罰鍰，3月到今，共取締約70件，依廢棄物清理法可處1200元到6000元罰款。

彰化市長林世賢表示，除了取締以外，市公所在彰化市的門面彰化火車站設有兩個菸蒂收集桶，仿國外的菸蒂收集桶投票模式，增加互動式裝置，讓民眾想將菸蒂投進去的意願，可用菸蒂票選彰化市美食（爌肉飯、肉圓）及外帶名產（蛋黃酥、桂圓蛋糕）等，並可減少菸蒂隨處亂丟的現象。

(中時 )