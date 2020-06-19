新光金人事大地震，一切是為了家族「接棒」做準備；新光金控董事長吳東進卸下數十年來董座職務，由近50年資歷的副董許澎接任，吳東進次女、現任新光銀行副董吳欣儒，則接下懸缺已久的新光金控總經理一職，為接班鋪路做好準備；新的人事案將送交金管會同意後生效。

新光金控今舉辦股東會，隨後召開董事會，並改選董監事以及決議最新的高層人事案，李紀珠留任新光金副董事長；金融人士指出，吳東進退位，就是要讓次女吳欣儒在總經理的職務上好好歷練，若自己不先退位，這項人事案送交金管會，怎麼會通過？尤其金融事業是特許行業，「董事長、總經理的關係是『父女』，金管會怎麼會通過核准」，吳東進乾脆自己先退位。

而新光金內部的人事內鬥，持續在股東會上演續集；今日卸任的新光金控獨董暨審計委員會召集人李勝彥在股東會發言時，再度槓上李紀珠，「指稱公司未揭露他提告李紀珠背信詐欺案，違背證交法等相關法規」；吳東進無奈表示，兩人都出身台銀，剛開始很協調，不知道為什麼會變成現在這樣；而李勝彥的發言讓現場氣氛緊張，吳東進一度要議事人員關掉麥克風，但仍感謝兩人對新光金的貢獻。

許澎表示，擔任金控董事長最重要的工作是制定金控經營策略方向，由團隊來執行、落實，這幾年金控經歷陸美貿易戰、新冠肺炎，不僅景氣受到影響，國外投資、股市等金融波動非常大，對壽險為主的新光金自然是備受挑戰；而吳欣儒已在銀行、人壽歷練過，也有數位改革也有豐富經驗，是接任金控總經理的合適人選。

(中時 )