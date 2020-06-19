大安媽祖文化園區是甲安埔居民殷切期盼的重要建設，市議會交通觀光地政委員會已退回市府，要求重新提案，未來大安媽祖園區怎麼規畫？市議員陳廷秀19日在市政總質詢時，將衝浪板帶進議事堂，炎炎夏日馬上展現度假氣氛，建議媽祖是海上女神，媽祖園區旁的大安推有美麗海域，應推廣成全球知名衝浪勝地。

觀旅局表示，感謝議員給予諸多寶貴建議，觀旅局會納入後續評估進行研議。

陳廷秀說，大安沙雕音樂季是每年中台灣一大海洋盛事，今年活動預計6月27日開跑，7月12日閉幕，為期16天的活動以「環遊世界」為主題，將世界知名地標、歷史古蹟、建築奇景、節慶文化與自然人文搬到台中大安濱海樂園，請民眾一同參與大安沙雕音樂季。

大安海水特色吸引年輕人，陳連秀表示，但正本清源就是改善水質，建議千人宴會廳改成多目標利用，如規畫青年旅館與文創基地，以文化基地、背包客、衝浪、鐵人三項、砂雕藝術季等為賣點。

(中時 )