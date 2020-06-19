51歲伊能靜挑戰自我，加入熟女團選秀節目《乘風破浪的姐姐》，在節目釋出的最新片段中，伊能靜帶領女星王麗坤、王智演唱《推開世界的門》，不過伊能靜卻被評審接連指不夠投入、表現太突出，對此，伊能靜也難過暴哭：「我覺得很委屈」。

歌手出身的伊能靜帶領女星王麗坤、王智演唱《推開世界的門》，王麗坤、王智演唱時，伊能靜不時比出「讚」姿勢鼓勵，而當伊能靜開口時，不只讓眾人聽得如癡如醉，其他女星還直呼很勵志，甚至感動流淚。

伊能靜說完「我覺得很委屈」，下秒就暴哭。（圖／取材自新浪綜藝微博）

伊能靜領軍的表演大獲好評，不過評審卻指「王麗坤、王智好像幫伊能靜做陪襯」、「伊能靜把很多心思放在她們（王麗坤、王智）身上，所以妳就有可能沒有那麼投入」，並勸伊能靜唱副歌不要太使勁「表現得有點過了」，此話一出也讓伊能靜瞬間臉僵。

黃曉明蹲在伊能靜面前解釋。（圖／取材自新浪綜藝微博）

伊能靜下秒也為自己平反「說我不投入，我覺得很委屈，說我太突出自己，我也覺得很委屈」，伊能靜說完就暴哭，驚呆全場，同為評審的男星黃曉明也跳出來緩頰「可能妳怕帶不動，所以比較使力，沒有別的意思」，才讓氣氛緩和下來。

(中時電子報)