有一班六年級學生學螃蟹走路，跨坐夾住充氣龍（藍色），同時用跳的。（周麗蘭攝）

教師組最後也加入戰局，表情很靦腆。（周麗蘭攝）

74名幼兒園小朋友則是兩人一組比賽滾龍珠，一不小心就會四腳朝天。（周麗蘭攝）

斗六市鎮南國小迎接端午節到來，趁著疫情解封，今（19日）舉辦陸上龍舟競賽，4名學童一組跨坐在充氣龍上用腳划，就像蜈蚣跑步比賽，幼兒園小朋友則玩滾龍珠，中午全校吃肉粽配仙草茶。

今年60周年校慶的文昌國小，原本有一系列校慶活動，碰上新冠肺炎疫情，縮小規模低調慶祝。

趁著疫情教舒緩，學校把握端午節節慶舉辦全校同樂活動，包括製作防蚊液、香包、陸上龍舟比賽、25日端午節假期功課是「立蛋」。

全校小朋友19日在大禮堂比賽陸上龍舟，工具是3尾充氣龍，低年級學生抬著龍繞圈接力跑；中高年級學生跨坐在龍上，4人8腳看起來就像蜈蚣跑步。

有一班六年級學生學螃蟹走路，跨坐夾住充氣龍，同時用跳的，速度比其他兩組快1分鐘。教師組最後也加入戰局，表情很靦腆。74名幼兒園小朋友則是兩人一組比賽滾龍珠。

校長梁博雍表示，以龍舟精神是要向前划，橫著「跳」，速度快但不太像，寓教於樂開心就好。

(中時 )