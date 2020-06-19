一群臺灣藝術大學學生，即將舉辦聯合展覽，2012年3月到位於新北市板橋的廢棄國光客運站場勘，想不到竟在4樓一處房間發現白骨，一群人連忙報警，而遺體經公告後沒有家屬認領，最後安奉於三芝區公塔，不過警方不放棄，經交叉比對、DNA檢驗後，確認遺體身分，最後由妹妹帶回家安葬，終讓白骨落葉歸根。

7名臺藝大學生因為展覽，需要廢墟場地，前往板橋民族路的廢棄國光客運站場勘，當他們探索到4樓時，一處房間有簾子遮蔽，他們掀開查看，驚見人類的白骨，雖然死者終於可以安葬，但公告多時仍沒有家屬認領，讓警方感到非常遺憾。

不過海山警分局巡佐蔡淑女不放棄，2019年1月蔡淑女發現，一名家住萬里的簡姓男子2010年失蹤，蔡淑女經交叉比對後，發現簡男身高、年紀都與白骨雷同，找到簡男妹妹、堂弟做DNA比對，結果證實白骨就是簡男。

簡男妹妹終於找到失蹤多年的哥哥，也帶哥哥回家好好安葬，海山警分局長林溫柔呼籲，即使失蹤者不見多年，家屬不要太早放棄希望，DNA鑑定精準度能提高確認無名屍體身分的機會，可以向法務部、警察局鑑識中心及各分局偵查隊請求協助採樣DNA檢驗比對，多一種協尋管道就多一次機會。

(中時電子報)