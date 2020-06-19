今年雖然受到新冠肺炎疫情攪局，但不動產交易市場並不悲觀，資金重返台灣佈局，根據資產管理公司統計，上半年商用不動產及土地市場交易創下歷年新高，上市櫃交易金額來到1530億元，其中信義世貿三館地上權及南港土地2大案，拉高整體不動產氣勢。

根據信義全球資產統計今年上半年上市櫃公司購地金額，已達872億元，創下近年1~6月的交易量新高。從買方類別來看，建設業佔總體土地交易量最多，以553億元居首，占57%。

信義全球資產公司經理王維宏表示，大型建商又偏愛台北市，而台北市中心土地已寥寥無幾，開發商已將眼光轉往蛋黃區外圍區域，包含北投士林科技園區以及南港，北投士林科技園區持續有建商買地，包含華固、遠雄、新潤、聯上發、達麗，投資總金額來到110億元，從去年交易就相當熱絡。

以工業地產來說，近幾年台商回流力道強，帶動整體工業地產交易量攀升，科技業及製造業擴廠需求成長，又以桃園、及中南部等土地單價較低的地區設廠，上半年的交易金額來到251億元，全球疫情還未見明朗，北京疫情突然急劇升溫，台灣防疫受各國肯定，若下半年疫情減緩有望會帶動一股投資潮。

第一太平戴維斯研究部協理丁玟甄表示，中美貿易戰自2018年下半年開始，開啟了台灣製造的黃金期，政府大力引資回台，三大方案截至目前為止已有529家企業審查通過，投資金額達到1兆277億元，另外，外商對台投資的意願增加，今年前4個月累計金額將近台幣900億元，年增率49%，這些因素都是帶動自用廠房及自建工廠的需求。

信義全球資產指出，台商回流趨勢持續，帶動工業地產交易，再加上疫情影響，宅經濟發威，使得業者開始布局物流地產。而宅經濟發威，使得物流需求大增，除了電商龍頭PChome和富邦媒momo布局倉儲物流外，統一在今年5月以18.7億元買下台南樹谷科技園區工業土地，將作倉儲物流中心；友銓電子也開始佈局倉儲物流，在宜蘭興建倉儲中心。

王維宏指出，政府招商案仍然是焦點，包括未來國泰營區地上權案、台電嘉興街都更案將持續炒熱不動產市場，而台灣疫情日漸趨於穩定，投資人開始陸續回到不動產投資，但由於此次疫情造成全球性的影響，對市場影響恐更加長遠。

2014-2020上半年上市櫃土地交易趨勢圖/圖由業者提供

(中時電子報)