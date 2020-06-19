隨著疫情趨緩，國內經濟活動全面解封，台中裕元花園酒店響應政府振興挺觀光政策，預計將從7月1日至9月30日推出振興加碼活動「3＋3加倍暖心」系列全館活動，且針對疫情期間頗受歡迎的全民早餐活動，再接續推出2.0版。

搭上政府三倍券，裕元加碼推出「3＋3加倍暖心」系列活動，入住使用不限面額之振興券每房僅2999元再享好康加碼二選一。此外為了增加振興券的附加價值，更加碼推出史無前例的餐飲優惠。

而玫瑰烘焙坊推出餐盒界的精品「好蒔光質感系龍蝦健康餐盒」，新派健康風格當道，注重健康也講求口感，讓纖活族群品嘗得均衡又滿足，振興優惠價499元，感受這波話題上的美味浪潮。另可選配盛夏冷泡茶，選用台灣優質茶葉為基底，運用頂級淬茶手法，不但解暑，質感系的瓶裝設計絕對是必拍重點。

裕元市場行銷部總監方雅玉表示，在國旅住房回溫之際，好評再加碼7月推出「超快樂！全民吃早餐2.0」優惠升級活動，從平日雙人399元，升級為平日每人僅299元，就是要讓消費者有感。

(中時 )