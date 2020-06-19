客庄餐飲業受疫情衝擊大，中型規模以上的餐廳，業績平均下滑5成以上。（巫靜婷攝）

受到疫情衝擊，客庄餐飲業人潮銳減，客委會主委楊長鎮上任後，在苗栗縣第一個公開行程，就到卓蘭關心客家餐廳經營狀況，19日舉辦台中、苗栗山城5鄉鎮客家餐廳營運紓困座談會，期盼透過加碼發放浪漫客庄遊電子旅遊券，並舉辦客家小炒料理競賽，炒熱客庄觀光消費力。

客委會主為楊長鎮19日走訪苗栗卓蘭，邀集台中市東勢區、和平區，以及苗栗縣卓蘭、三義、大湖等5鄉鎮，舉辦餐飲業者紓困座談，據客委會初步統計，受到新冠肺炎這波疫情影響，山城客庄地區的中型規模以上的餐廳，業績平均下滑5成以上，對地方觀光產值衝擊不小，業者叫苦連天。

三義鄉餐飲業者張玉秋指出，以前SARS的時候苗栗還感受不到影響，但這波疫情影響明顯，許多遊客擔心密閉式景點不敢來，餐廳空蕩蕩，經營很辛苦，加上一般傳統客家餐廳，老闆身兼廚師，家人是員工，許多紓困無法申請，雖然零確診後人潮漸漸回來，但數量還是不到之前的一半。

為恢復消費者到客庄旅遊的意願，客委會預計在7月利用浪漫客庄遊計畫發放電子旅遊券，金額將從去年的600元加碼到800元，刺激客庄觀光潛力，楊長鎮指出，除了加碼發放電子旅遊券，也預計在年底前舉辦全國客家小炒料理競賽，透過推廣客家料理，邀請民眾來客庄旅遊、用餐，活絡地方觀光。

(中時 )