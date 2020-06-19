「因為愛、 責任在」品牌理念的全球人壽，將於今年9月5日於中正紀念堂兩廳院廣場舉辦「因為愛舞所聚ZUMBA」公益活動，接連2年舉辦千人齊跳ZUMBA，今年為第三年舉辦大型健康促進活動，今年受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，藉由活動讓大家緩下腳步、有更多時間關心身邊所愛的每一個人。

全球人壽熱烈邀請民眾相揪來中正紀念堂兩廳院廣場一起健康動一動，享受防疫新生活的同時還可以發揮愛心幫助失依兒少；擔任活動愛心大使的人氣天團「八三夭」也特於6月18日報名起跑的直播活動上獻唱，希望在後疫情時代繼續傳遞「愛與責任」的正能量，一起ZUMBA For Love。

全球人壽長年重視公益耕耘、體育發展及教育成長，今年二度舉辦「因為愛舞所聚ZUMBA」公益活動，要號召千人一起跳ZUMBA。

全球人壽副董事長林文惠表示，今年是全球人壽舉辦大型健康促進活動的第三年，第一年萬人瑜珈活動締造了金氏世界紀錄，去年舉辦千人ZUMBA活動獲得熱烈迴響，今年全球人壽也延續往年的熱情與正能量，將部分活動報名費捐予忠義基金會照顧失依兒少，為台灣社會注入一股暖流；同時也希望大家都可加入全球人壽健康促進活動，做公益同時還可強身健體，讓自己擁有更多能量面對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）帶給人類的挑戰。

全球人壽「因為愛舞所聚ZUMBA」公益活動18日舉辦報名起跑直播活動，更邀請活動愛心大使八三夭獻聲嗨唱KTV必點神曲「東區東區」，讓直播觀眾提前感受活動愛心大使八三夭熱力四射的強烈魅力，一起相揪報名來跳舞。

八三夭表示，這次ZUMBA活動不僅結合音樂、運動，還可以同時幫助失依兒少的教育成長，與我們希望透過音樂傳遞正能量的理念很相符，非常開心這次能夠與全球人壽攜手傳遞正能量給大家。

「因為愛舞所聚ZUMBA」公益活動將於9月5日晚間6點在中正紀念堂兩廳院廣場正式登場，即日起開始報名，凡報名參加者即可獲得美津濃運動紀念T恤、全球人壽LED炫光手環、螢光紋身貼紙與各式品牌好禮，且還有機會在活動當天將豐富抽獎好禮帶回家，活動名額有限要趁早報名；現場還有各式活動攤位如美甲、編髮、賽衣DIY等項目，讓大家運動之餘也能有多元有趣的體驗。

(中時 )