為營利買毒品構成既遂罪 大法官宣告判例違憲 17:222020/06/19 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 司法院祕書長林輝煌說明釋憲結果。林偉信攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最高法院刑事判例認定，以營利目的購入毒品就構成既遂罪，7名被告因此遭重判，甚至有人被判處無期徒刑，司法院大法官認為該判例部分違憲，目前雖然已不再援用，但這7人卻是因該判例受不利益判決，可由檢察總長提非常上訴救濟。 最高法院的判例，訂立販賣行為並不以販入之後又賣出為要件，只要營利為目的將禁藥購入或賣出，大法官認為這樣的判例與毒品危害防制條例所訂的販賣毒品既遂，僅限於銷售賣出的規定不符，違反罪刑法定原則。 (中時 ) #毒品 #大法官 #賣出 #違憲 #法院 也許您會感興趣 社會熱門新聞 偷吃「姊妹丼」送命！他娶了姊姊「又糾纏妹妹」 慘遭岳父轟斃 - 社會 「少龍」擁嫩妹仙女班現金8000萬 律師嘆：唸什麼台大法律！ - 社會 大學生探勘廢棄客運站 簾子掀開驚見人骨 - 社會 高雄「熱褲女趴引擎蓋阻車」真相曝光 用生命幫媽抓小三 - 社會 真實版「停屍姦」！車禍女屍下體流出液體 一查…竟遭22歲男硬上 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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