最高法院刑事判例認定，以營利目的購入毒品就構成既遂罪，7名被告因此遭重判，甚至有人被判處無期徒刑，司法院大法官認為該判例部分違憲，目前雖然已不再援用，但這7人卻是因該判例受不利益判決，可由檢察總長提非常上訴救濟。

最高法院的判例，訂立販賣行為並不以販入之後又賣出為要件，只要營利為目的將禁藥購入或賣出，大法官認為這樣的判例與毒品危害防制條例所訂的販賣毒品既遂，僅限於銷售賣出的規定不符，違反罪刑法定原則。

(中時 )