台灣最大社群媒體痞客邦執行經濟部工業局「高雄市山城AI智慧商圈行銷計畫」，結合高科大文創系，共同投入輔導偏鄉商圈拉抬網路聲量。
執行期間恰逢新冠肺炎疫情大流行，藉著運用內容行銷，逐步打開網路聲量，近期進入尾聲又碰上疫情緩和下來，解封時機搭上端午連假，有痞客邦及高科大兩手相挺，期望能為高雄山城商圈帶來新氣象。
高科大文創系副教授翟治平表示，藉參與本次計畫，可將創意產業思維實際應用在在地社區商家，尤其網路傳遞速度快，聲量迅速累積能加快偏遠商圈拓展商業機會，實際以智慧商圈的模式加入輔導山城店家，也有助克服城鄉數位落差在商業經營面帶來的阻礙。
PIXNET指出，藉網路操作來輔導商圈店家，已是店家行銷工作上的一門顯學，本次前進高雄帶入痞客邦在網路世界的影響力，且剛好發生在疫情蔓延的時間點上，讓整個合作計畫更加凸顯協助商家挺過疫情低潮的價值。
(時報資訊)
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