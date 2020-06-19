中鋼(2002)今(19日)下午召開董事會，會中決議為掌握離岸風電再生能源發展商機，依中能風場開發案進度及資金需求，於6.8億元額度內與丹麥哥本哈根基礎建設基金(CIP)共同增資中發控股公司。

由中鋼公司與哥本哈根基礎建設基金(CIP)共同開發的中能風場開發案獲配併網容量300MW，目前為建置前期階段，正進行海床地質鑽探及與承包、供應商洽談規劃相關工程中。

中鋼表示，離岸風電屬高密集用鋼產業，公司參與中能風場開發案，除爭取多元鋼材銷售及離岸風電潛在商機，拓展離岸風電產業項目在地化外，並落實推動綠能產業發展業務。

政府推動離岸風電，規劃114年達成設置離岸風電5.5GW的裝置容量目標，預計將帶來將近1兆元的投資機會。離岸風電是用鋼量最大的再生能源，推展離岸風電既能提升中鋼公司鋼板用量，又可支持政府發展綠能。

中鋼決定投入離岸風電業務，主要選擇在用鋼相關以及能力可及的領域，包括興達港水下基礎結構製造、29號離岸風場開發、推動建構風機零組件供應鏈。

中鋼亦成立興達海基公司，規劃在興達港建立專業生產線，於108年完成建廠，預計自110年開始，提供風場開發所需的水下基礎。

(時報資訊)