台股本周各類股漲跌互見，以造紙類指數上漲10.50％最強勢，電子通路類指數下跌2.95％最弱勢。康和投顧預期下周指數將在11,300-11,800點區間震盪，下周看好八大題材類股，包含：IC設計股、半導體設備材料股、PCB股、網通股、散熱股、自行車股、運動成衣股、汽車零件股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國國務卿蓬佩奧與中國中央政治局委員楊潔篪17日於夏威夷進行會晤，中方提出承諾加強新冠疫情透明度及重申落實美中貿易第一階段協議，雖川普近期態度仍偏強硬，但由美中雙方官員近期談話態度，顯示短期談判仍可往正向發展機率不低。

2.外資6月以來呈現連三週買超態勢，扮演本波台股突破先前盤局之重要推手，以台積電當日即完成季填息情況，判斷外資可延續近期持續買超動能，短期台股指數持續震盪盤堅機會仍高。

3.18日台灣央行雖小幅下修今年GDP成長至1.52％，但維持目前利率水準不變，顯示疫情控制良好，政府採用擴張性財政政策及寬鬆貨幣政策逐漸發揮成效，後續經濟成長動能仍可延續。

(工商 )