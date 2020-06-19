氣動元件廠氣立去年EPS雖只有0.66元，今(19)日股東會通過董事會所提每股盈餘分配0.6元現金股利，另從資本公積提撥每股配0.60元現金股利，合計每股配發現金股利1.20元。會中也全面改選4席董事及3席獨董。並找全球最大氣動元件廠日本SMC(速睦喜)台灣區總經理吳宗明出任董事，借助吳宗明30多年氣動元件開發與銷售經驗，有助強化氣立營運發展能量。

氣立今日股東會承認去年財報及營業報告書，通過股利分配案。氣立表示，考量公司財務體質健全且資本公積充沛，決議每股配發現金股利0.6元，從資本公積提撥每股配發0.6元現金股利，總計配發1.2元現金股利，回饋股東。

氣立今年股東會完成4席董事及3席獨立董事改選，氣立董事長游平政、游博勳、吳宗明、陳文棟四人出任董事，獨董由曹振華、江志烽及何惠琳三人擔綱。

氣立指出，氣立2019年受貿易戰影響產業景氣，造成終端客戶保守觀望，氣立去年合併營收13.67億元，稅後淨利0.44億元，EPS為0.66元，毛利率為33％，整體表現低於前年。2020年初爆發新冠肺炎疫情，口罩機等醫療防疫設備需求大增，帶動氣立三月進入旺季水準，四、五月電子業訂單復甦，氣立營收比去年同期成長接近三成。

氣立表示，儘管醫療急單已告一段落，受中美貿易戰及疫情影響而遞延的電子業訂單，已開始挹注，包括5G應用帶動供應鏈改裝升級、產線回流拓展氣動元件需求，人力成本逐年提升，都是不可逆的趨勢，未來全球自動化設備需求市場龐大可期，關鍵氣動元件更是未來穩定的商機。

氣立指出，氣立大陸浙江平湖廠13,000坪新廠，預計第三季開始投產，加入營運行列，有助集團整合上下游，規模再升級，全年可望維持旺季高檔水準。

(工商 )