搶攻端午連假與暑假旅宿商機，台北老爺酒店宣布分三階段推出住房優惠專案，其陸續是「端午爺加碼」、「酷夏冰紛樂」與「好康1+1」等，期能在解封後提供旅客多元選擇，全力衝刺住房業績。

台北老爺酒店表示，疫情減緩，各行各業商機回溫，除餐飲業外、飯店住宿訂房也回升明顯，逐漸擺脫日前中南部集中失衡，台北老爺酒店自6月中旬平均住房率較第一季明顯提升，週末甚至可達7、8成，為此飯店決定持續加碼促銷，刺激消費。

台北老爺酒店的「端午”爺”加碼」住房專案，每晚4,000元有找、連住再享升等，凡6/21~6/28期間住宿台北老爺，每晚3533元起，連住2晚，即享客房免費升等，精緻客房享豪華客房升等，豪華客房享尊爵客房升等。「好康1+1」專案則標榜買台北送台南，暢遊券4,399元起，即日起至7/15日期間限定銷售，除5星台北老爺酒店住宿，加碼贈送台南老爺行旅平日行旅客房一晚。

至於每晚3,300元起含兩客早餐的「酷夏冰紛樂」住房專案，則是台北老爺聯手永康冰品名店ICE MONSTER，即日起至7/31日住房，包含贈送住客300元ICE MONSTER消費折抵券及可兌換冰塊老闆冰棒好禮，入住並加送『老爺牛軋糖』一包，若逢週五/週六，原牛軋糖贈禮可改參加『牛軋糖任你裝』活動，自己動手裝到飽。

(工商 )