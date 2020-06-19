南投台一休閒農場，號稱最美麗的花卉森林城堡，有七大主題生態園區。（台一休閒農場提供／黃國峰南投傳真）

行政院農業委員會，為了讓旅客安心走進農場、親近大自然，推出為期一個月的《去喔！Farm特色農業旅遊人氣票選》活動，其中南投縣台一生態休閒農場，第一階段從全國70多家農場中，脫穎而出，以39,010票暫居第5名，農場主人張國禎歡迎南投鄉親一起來為台一農場衝人氣，成為南投之光。

位於南投埔里的台一生態休閒農場，參加行政院農業委員以「5G健康遊、放心玩農場」主題，推出為期一個月的《去喔！Farm特色農業旅遊人氣票選》活動，第一階段暫居第5名，第二階段投票將於20日至7月19日展開，將於7月20日選出最受歡迎的超人氣農場，農場主人張國禎表示，每人每天可投5票，邀情南投鄉親一起將第一名榮耀，留在南投。

台一休閒農場，擁有40,000坪花園綠地，四季各有不同風貌，號稱最美麗的花卉森林城堡，園內有呈現賽德克族文化飾品的部落館、種子手工文創，以及提供小朋友玩樂的戲水池、沙坑、親子DIY體驗等。

園內有七大主題生態園區、特色餐廳和住宿及休閒育樂，其中花神廟、雨林風情館、銀河水道、童話森林、思親河畔、儷影星空、蜜蜜花園等主題區，更是網美必踩景點，所拍出來的照片常在各大社群平台造成轟動。

(中時 )