美國高科技巨頭谷歌（Google）前執行長、現任國防部國防創新委員會主任施密特（Eric Schmidt）在接受BBC廣播四台專題節目《新科技冷戰》訪問時指出，華為從事了「令人無法接受的行為」，對西方國家構成「國家安全挑戰」，他認為可以把華為與英國的GCHQ和美國的NSA等「訊息情報部門」等同看待。

不過，施密特在作出以上表述同時也明確指出，西方國家應該與中國在科技領域展開競爭，而不是簡單地脫鉤或脫離關係。

施密特告訴BBC說，毫無疑問流經華為路由器的數據最終被顯然是（中國）國家的部門所掌握。「不管這種情況是如何發生的，我們確認它發生了。」

華為英國主管——高級副總裁張國威（Victor Zhang）在接受BBC採訪時說：「這根本不是事實。華為是私營企業，百分之百由員工所有。華為獨立於任何政府，也包括中國政府。」

施密特承認，華為如今是美國最高決策層面對的「一大難題」：因為這家業務遍布全球的中國公司生產了比所有競爭對手都好的產品。

施密特對BBC說：「我們現在需要選項，這一點極為重要。」

施密特這位曾擔任美國科技巨頭谷歌公司總裁超過15年的國際科技業知名人士坦承，至少他本人長期以來一直低估了陸企創新的能力。

「在關鍵的研發創新方面，中國人可以和西方同樣優秀，甚至可能更優秀。他們肯於花大錢。他們以與西方完全不同的方式，以國家主導的方式投資於創新。我們需要迎頭趕上。」

在承認中國創新能力的同時，施密特則否認中國舉國體制方式比西方自由體制更加優越。但他指出，西方必須知己知彼，充分利用自己的強項，方能在未來的競爭中百戰不殆。

他認為西方的一大優勢是自由民主的社會氛圍與生活環境更能吸引人才：「多數人才更願意在西方國家居住和工作，而不是在中國。」

根據自己在矽谷的多年經歷，施密特認為，應對中國挑戰的最好辦法是利用西方自身的內在優勢而強勢競爭。

(中時 )