印度經濟眼下正麻煩纏身。據官方17日數據，印度過去24小時內新增確診1萬0965例，單日新增病例已連續6天破萬。同日，單日新增死亡病例2003例，這也是印度自疫情爆發以來，單日新增死亡病例首次超過2000例，增幅創最高紀錄。

中新社19日報導說，考慮到疫情還在持續擴散，多個國際組織和機構對印度經濟增長前景不甚樂觀。世界銀行認為，印度2020-2021財年經濟將收縮3.2％。經合組織（OECD）預計，如果2020年底前全球未出現疫情二次爆發，印度今年經濟增速料將為-3.7％；若二次爆發，印度增速將掉到-7.3％。

實際上，印度經濟自2018年起已顯現疲態。去年以來，印度央行多次降息以提振經濟，但效果並不明顯。2019-2020財年（2019年4月至2020年3月），印度經濟增速僅為4.2％，遠低於上一財年6.1％的增速。

印度政府前首席經濟學家蘇布拉瑪尼安認為，印度經濟正面臨嚴峻挑戰。一方面，經濟領域長期積累的周期性和結構性矛盾集中爆發，加重企業和金融部門債務壓力；另一方面，政府缺乏有效的宏觀調控手段，導致貨幣政策和財政政策拉動經濟回暖的「組合拳」效果不佳。

大陸現代國際關係研究院南亞東南亞與大洋洲研究所副所長王世達稱，疫情防控前景不樂觀，現在及未來形勢非常嚴峻，可能給本來就增長乏力的印度經濟造成更大打擊。

近年來，中印經貿合作密切。貿易方面，大陸連續多年為印度第一大貿易夥伴，也是印度最大進口來源地。據中方統計，2019年中印雙邊貿易額達6395.2億元人民幣，同比增長1.6％。阿里巴巴、騰訊、小米等多家企業在印度均有投資。

不過，商務部研究院區域經濟合作研究中心主任張建平接受中新社記者採訪時稱，中印經貿合作近年來雖有進展，但合作規模與兩國經濟體量相比依然明顯不相稱。例如，南韓人口只有5200萬，不到印度的4％，國土面積也與印度相去甚遠，但2019年中韓雙邊貿易額卻高達2845.4億美元，遠遠高於中印貿易額。

中新社指出，在國內疫情吃緊，經濟遭受沉重打擊之際，能否在防疫、經濟復蘇等方面與大陸加強合作，應是印度更迫切的問題。據世界銀行預測，新冠肺炎疫情或將使全球經濟陷入二戰以來最嚴重的衰退，預計全球經濟今年將萎縮5.2％。不過，大陸經濟仍將保持增長態勢。

北京師範大學金磚國家合作中心主任王磊也表示，中印兩國因發展階段不同，經濟結構互補性較強。大陸在機電、化工等行業具有優勢，印度的長處則更多體現在醫藥、紡織、資訊科技產品等方面。如果印度能與大陸加強合作，擴大相互間貿易投資，加強製造業、基礎設施建設、電商等方面合作，對兩國經濟都是利好。

(中時 )