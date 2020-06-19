隨著醫療與科技的進步，人們壽命越來越長，提前作好財務規劃已是相當普及的觀念，但要用什麼方式來充實退休後的第二人生，成了退休族進一步思考的問題。許多退休族經濟條件無虞，但還是希望能重返職場，以取得生活重心及工作上的成就感。勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心就常服務到這類型的退休族群，羅大姐就是其一，對工作和學習保有熱忱，希望透過工作來回饋社會，並且提升自我價值。

63歲的羅大姐過去曾是創業老闆，擁有人人稱羨的彩妝行銷事業，為了栽培兩名孩子成長至就業，在事業和家庭的兼顧之下，感受到生活的忙碌和疲憊，於是決定放自己一個長假，讓身心能夠好好充電。在放鬆休息的這兩年，羅大姐起初感受到前所未有的愜意生活，但這樣的感覺並沒有持續太久，當休息的日子一久便發現生活缺乏重心，開始懷疑這樣的生活並不是自己想要的。

那天羅大姐在搭捷運返家途中，看到身邊往來經過的通勤人潮，突然羨慕起工作帶來的充實與成就，內心也希望自己能走入人群，貢獻一己之力。然而想到已是中高齡的自己，也脫離職場一陣子，不確定還能否適應工作步調時，想起身邊朋友提起勞動部銀髮人才資源中心，正是提供銀髮人才的免費就業諮詢服務，羅大姐心想，這是一個很好的機會瞭解就業市場現況，也可以透過專業建議釐清自己的求職方向，於是就決定到銀髮中心接受就業諮詢。

透過銀髮中心就業服務諮詢，瞭解到羅大姐過去的工作背景，養成她擅於溝通協調的能力，也在對談過程中，感受到其熱情待人的特質，再加上羅大姐本身希望能從事大量與人接觸的工作，就服員綜合評估後，先邀請羅大姐參與中心規劃的研習課程、職場體驗、廠商面試，充實職場技能之外，也增加自己的求職選項。課程結束後，就服員並推介適合的工作機會，羅大姐憑藉著積極態度和善於溝通的特質，順利面試上大賣場試吃服務員和捷運電梯引導員這兩份工作。羅大姐頓時想起在捷運站渴望走入人群服務的那一天，於是興奮地選擇了捷運電梯引導員的工作，負責協助輪椅族、推嬰兒車者及行動不便者順利搭乘電梯或上捷運。

羅大姐非常喜愛這份工作，而且勝任愉快，在銀髮中心就服員致電關心時，羅大姐開心地表示，她認為這是一份相當有意義的工作，不僅可以服務到許多有需要幫助的人，也看見自己的能力與價值，並且有機會對社會貢獻更多的關愛。她覺得自己工作得很有意義，每天都很期待去上班，羅大姐秉持著對工作的認同感，將更多的熱情與溫暖感染給身邊的人。

回顧這段重返職場的經歷，羅大姐從沒想過自己會順利找到合適的工作，更沒想過自己會在工作中獲得這麼大的成就感，除了很感謝獲得這樣的工作機會，也很慶幸自己當初有鼓起勇氣去嘗試新領域。工作帶來的成就感，讓羅大姐看起來變得更快樂、更有自信，羅大姐也鼓勵其他銀髮族們，只要健康狀況允許，不妨再重回職場，學習不同的事務，體驗不同的生活，給自己一個機會，讓人生下半場過得更有意義。

(工商 )