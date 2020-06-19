茂生農經(1240)今日舉行股東會，通過每股配發現金股利2元及股票股利0.3元，茂生去年9月成立子公司「茂生食品（股）公司」，從事雞蛋品市場，初期仍以大運輸箱裝散蛋銷售模式，配送到全台客戶大盤商，同時已打入大潤發賣場及知名大學農學院合作社盒裝洗選蛋產品，及陸續研發附有機能性蛋品銷售，配合洗選蛋新廠建置完成後，將成為營收新的成長動能。

茂生農經主要業務為製造家禽家畜飼料的生產及銷售，並加強研發機能性飼料產品。茂生說，台灣人口中高齡化情形增多，消費者對肉品及蛋品中蛋白質的攝取更加重視，提高產品營養價值的商機浮現，因此開發機能性飼料產品讓雞、豬、鴨鵝吃到更健康的飼料，吸收更多元的營養來源，對該公司的主要飼料銷量有所提升。

這幾年茂生農經在肉豬、有色雞養殖銷售也不缺席，日前得到農委會證實「世界動物衛生組織認定台澎馬地區為口蹄疫非疫區」，公司早已完成擴建採恆溫設備之保育舍，加上種豬管理以去蕪存菁原則，淘汰一些生育率下降、母性不佳的母種豬，增添新母豬投入生產，提高配種率，養育頭數自然增加，同時透過豬隻合作契養模式，加強生物防疫措施，提高肉豬銷售量，所以今年整體豬隻及有色雞的銷售均會看到好成績。

(時報資訊)