今年雖然受到新冠肺炎疫情攪局，但不動產交易市場並不悲觀，資金重返台灣布局，使得上半年商用不動產及土地市場交易創下歷年新高，信義全球資產公司統計今年上半年上市櫃交易金額來到1530億元，信義世貿三館地上權及南港土地兩大案拉高整體不動產氣勢，壽險業因疫情影響，資金回流，兩大案由壽險包辦。台商回流趨勢持續，帶動工業地產交易，再加上疫情影響，宅經濟發威，使得業者開始布局物流地產。

信義全球資產公司經理王維宏表示，台北市辦公市場未受到新冠肺炎影響，空置率還是維持在低點，而台北市中心近期新增供給釋出，包括玉山敦北第二總部、中壽敦北總部等，將會釋出2萬多坪的可租賃面積。政府招商案仍然是焦點，包括國泰營區地上權案、台電嘉興街都更案將持續炒熱不動產市場，而台灣疫情日漸趨於穩定，投資人開始陸續回到不動產投資，但由於此次疫情造成全球性的影響，對市場影響恐更加長遠，投資人可以開始思考日後的市場動向，擬定長遠計畫。

以土地市場來說，建商、壽險掀起一波購地潮，使得今年土地交易量衝高，上半年上市櫃交易金額872億元，創下近年1月~6月的交易量新高。從買方類別來看，建設業佔總體土地交易量最多，以553億元居首(占57%)，大型建商又偏愛台北市，而台北市中心土地已寥寥無幾，開發商已將眼光轉往蛋黃區外圍區域，包含北投士林科技園區以及南港，北投士林科技園區持續有建商買地，包含華固、遠雄、新潤、聯上發、達麗，投資總金額來到110億元，從去年交易就相當熱絡。

以工業地產來說，近幾年台商回流力道強，帶動整體工業地產交易量攀升，科技業及製造業擴廠需求成長，又以桃園及中南部等土地單價較低的地區設廠，上半年的交易金額來到251億元，全球疫情還未見明朗，北京疫情突然急劇升溫，台灣防疫受各國肯定，若下半年疫情減緩有望會帶動一股投資潮。而宅經濟發威，使得物流需求大增，除了電商龍頭PChome和富邦媒momo布局倉儲物流外，統一在今年5月以18.7億元買下台南樹谷科技園區工業土地，將作倉儲物流中心；友銓電子也開始布局倉儲物流，在宜蘭興建倉儲中心。

(時報資訊)