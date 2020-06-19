串聯台南市山區山上花園水道博物館、左鎮化石園區、大內南瀛天文館三館的台灣好行「山博行假日公車」，25日端午節上路，車資1日50元可無限次搭到飽，還可免費轉乘綠、橘幹線。（劉秀芬攝）

串聯台南市山區山上花園水道博物館、左鎮化石園區、大內南瀛天文館三館的台灣好行「山博行假日公車」，25日端午節上路，車資1日50元可無限次搭到飽，還可免費轉乘綠、橘幹線。（劉秀芬攝）

串聯台南市山區山上花園水道博物館、左鎮化石園區、大內南瀛天文館三館的台灣好行「山博行假日公車」，25日端午節當天終於要上路，車資1日50元可無限次搭到飽，台南市長黃偉哲19日表示，持當日車票買博物館套票還可折抵50元，真的是物超所值。

黃偉哲表示，左鎮化石園區開幕1年已突破52萬旅遊人次，山上水道博物館去年10月開幕以來遊客也破50幾萬了，大內南瀛天文館也有很多遊客，這些景點都值得大家一來再來，現在有了山博線將景點串聯起來，讓遊客搭車就可以一次玩3個點，若山博線推出成功，未來考慮再串連南科考古館。

由台南市府與交通部觀光局共同規畫的台灣好行系列的「山博行假日公車」，19日下午在水道物館前舉行上路說明會，台南市交通局局長王銘德表示，山博行假日公車由左鎮化石園區出發，經山上區公所、山上水道博物館到南瀛天文園區，單趟車程約25分鐘，每半小時一班車，每日32班次。

王銘德說，除了50元一日搭到飽，現在持當日車票到左鎮化石園區可享門票折30元優惠，到山上花園水道博物館可享門票50元優惠價，至南瀛天文館還可獲得神祕天文文創小禮。

為滿足更多旅客需求，持山博行車票還可免費轉乘綠幹線、橘幹線公車，搭乘橘幹線可到善化、麻豆、佳里遊玩，搭綠幹線可以前往玉井吃芒果冰，還可搭支線前往楠西景點，以電子票證還可以享市公車8公里內免費優惠。

(中時 )