臻鼎科技控股是全球印刷電路板龍頭，為維持事業領先地位，除在兩岸與多所大學與研究院合作，18日更與清華大學簽約，成立「臻鼎科技控股股份有限公司-國立清華大學聯合研究中心」，未來5年將投入至少5000萬元，聚焦印刷電路板（PCB）的智慧製造、先進製程以及先進材料領域，同時成立臻鼎科技講堂，作為雙向人才培育的平台。

臻鼎科技控股董事長沈慶芳表示，此次針對AI、大數據、智慧製造等方面與清華大學合作，希望能在業界維持領先地位。臻鼎發現基礎的創新至為重要，很早之前就開始培訓人才，目前在兩岸與19個大學、2個研究院合作，但此次與清華大學合作不同之處在於是首度開拓雙向合作。

臻鼎科技-清華大學聯合研究中心將整合跨院、跨領域的研發團隊，協助臻鼎科技控股研發有商業潛力且具未來價值的新技術，提昇競爭力，並舉辦臻鼎論文獎、研發成果學術研討會、PCB講座等雙向人才培育與訓練機制。

印刷電路板早期被視為高汙染、高耗能的產業，沈慶芳指出，印刷電路板不僅可運用在通訊、航太、醫療與汽車產業，甚至未來車、智慧型工廠，只要有電都必須用到它，印刷電路板應用的範圍越來越廣。

清華大學校長賀陳弘指出，臻鼎長期維持世界一流競爭力，清華的人才則為世界做出一流貢獻，目前全球產學合作比30年前密切，產業升級要達到一流水準，需要知識來支撐，這也反映在科技跟學術發表上，表示產業跟學校距離越來越拉近，希望透過雙方聯合研發能量，培養出學用合一的研究人才。

(中時 )