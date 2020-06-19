◎國際疫情未見好轉 旅行團禁令再延至7月底

交通部觀光局宣布，持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境至7月31日，並視後續疫情發展，適時調整公告事宜。

◎民眾認同阻止中火重啟 盧秀燕：面對空汙 沒有人是例外

台中市議員陳廷秀19日在市政總質詢時，關切中火2、3號機組打算重啟，東海大學地方自治研究中心民調，近8成市民認同市府廢止中火機組許可證，近7成認同市府有權阻止中火機組重啟，市長盧秀燕表示，面對各式民調皆尊重參考，「面對空汙，沒有人是例外」市府整治空汙已有成效，會持續團結努力奮鬥。

◎台北轉運站App串聯8客運業者 購票最高折40元

國內新冠肺炎疫情紓緩，政府推動防疫新生活運動，已擁有10萬會員數的「臺北轉運站」App宣布，除現有的統聯、國光、葛瑪蘭、和欣及阿羅哈5家客運業者外，台聯客運、太魯閣客運、捷順交通也將加入系統，即日起至8月31日優惠期間，民眾下載App購票可享每張車票最高折抵40元。

◎兩蔣文物爭議 法院判國史館部分勝訴

「兩蔣日記」及蔣經國相關文物爭議，國史館向台北地方法院對蔣家後人蔣友梅等13人提起民事訴訟，確認所有權及管理權，歷經多年審理後，法官判決國史館部分勝訴，兩蔣擔任總統期間的文物屬國史館，其他之訴駁回。

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(中時電子報)