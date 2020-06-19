犬貓因無法言語，若身體不適飼主很難察覺，尤其若罹患腎臟疾病更是難以存活，過去檢測犬貓腎臟疾病須經精密儀器，費用高且須等待時間長，新竹市政府透過地方型創新研發補助（SBIR），支持翰信科技研發出犬貓腎功能的快速檢測器，如同寵物翻譯機，讓毛小孩用尿液「說」出身體不適。

翰信科技透過數據發現，每5隻毛小孩中就有1隻患有腎臟病或腎功能異常，飼主往往等待病情已經到末期才送醫治療。翰信科技表示，目前獸醫檢測毛小孩是否罹患腎臟病，須透過精密儀器檢驗，費用高且須等待時間長，翰信研發出犬貓尿液檢測筆，宛如溫度計，價格便宜又能快速檢驗，讓飼主透過檢測尿液就能知道毛小孩是否罹患腎臟病。

翰信總經理溫天士說，飼主在家就能方便檢測犬貓尿液，掌握毛孩的腎臟健康狀況，天天記錄，及早發現毛孩的腎功能變化，作為疾病預防。

產發處長張力可表示，翰信科技強項在水質監測設備，因察覺市場上犬貓寵物的居家照護需求越來越高，去年申請地方型創新研發70萬元補助，以水質監測技術透過產學合作，僅花10個月內就研發出犬貓尿液檢測筆。該產品目前已透過群眾募資平台集資量產，也已取得兩岸專利，準備搶攻寵物醫療市場。

中小企業的SBIR補助計畫，產發處在2019年下半年已核定30件補助計畫，總計發放2400多萬元補助，中小企業也投入研發經費4000多萬元，促成的生產及商業化投資金額超過1.9億元。產發處提醒，2020至2021年SBIR補助計畫將在7月開放申請。

(中時 )