國防醫學院某科系主任兼研究所長傳出性騷擾學生，人本教育基金會與立法委員林昶佐今（19日）召開記者會，受害女學生泣訴遭教授性騷，且經性平會調查性騷擾屬實，但性平委員卻僅建議輕懲，校方甚至在記者會前一天，致電「關切」受害者與家屬，造成二次傷害。

受害女學生說，雖然學校判定性騷擾行為成立，但教授的道歉信毫無悔意，反而怪罪她與其他女同學「沒有提醒不得觸摸身體」，校方在記者會前一晚，致電批評她損害校譽，連擔任軍職的父親也接到電話，「性平會不應曝露我及父親的身份」，無助的受害女學生求助立委林昶佐，就怕被秋後算帳。

而該名教授最新懲處出爐，已遭國防醫學院解聘，且三年不得聘任為教師。

以下為國防醫學院聲明全文：

針對媒體報導「國防醫學院教授涉性騷擾」乙節，國防醫學院今（19）日表示，本案已依校園性騷擾事件處理程序，召開性平調查會議，調查報告送交性平會審議後，決議性騷擾事實成立，並於本日召開教師評審會審議，決議解聘，三年不得聘任為教師。本院尊重教評會審議的結果。

國防醫學院強調，將持恆要求學校全體師生，確遵性別平等教育法的規範，以杜絕類案再生。

請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)