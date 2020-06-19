今年夏天最具話題愛情電影《怪胎》上週台北電影節一開賣即刻秒殺，更受眾多國際影展關注，繼入選義大利遠東影展，再入選韓國富川奇幻影展 World Fantastic Blue （世界藍色奇幻單元），且海外版權詢問度熱烈。此片由林柏宏、謝欣穎主演，今天釋出現場花絮，兩位男女主角與導演廖明毅共同揭曉拍攝秘辛。

超前部署防疫愛情電影《怪胎》講述患有神經性強迫症的柏青與陳靜命定的相遇，用有別於過往的拍攝手法，刻劃出愛情的承諾保存不易。全片皆使用iPhone XS Max拍攝，許多鏡位同時用到四支iPhone來拍攝。先前就以序曲短片《停車》在FiLMiCFest世界影展勇奪首獎，導演廖明毅表示只要能拍出電影的「態度」，用什麼設備都能拍！iPhone除了畫面堪比傳統攝影機外，超迷你的機身讓「拍攝」變得更靈活，他舉例：「電影裡有場男主角柏青把冰箱打開的戲，如果使用傳統攝影機，我們必須把冰箱的背面挖一個洞、或是做一個假的冰箱製造由內看向外的畫面；但使用iPhone就容易多了，只要把它放進冰箱裡就行了。」

iPhone體積小巧輕便，拍攝過馬路鏡頭不需封街或架設地面滑輪，導演廖明毅直接坐輪椅和林柏宏一起過紅綠燈並進行拍攝。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

電影主演林柏宏與謝欣穎也表示此次拍攝體驗與過去截然不同，為了滿足電影中「強迫症」元素的設定，廖導對每一個鏡頭的構圖是否置中、人物之間的走位距離以及畫面色塊露出的比例都有非常嚴格的要求，再加上iPhone的廣角與景深也與一般攝影機不同，讓兩人必須不斷重複排戲練習走位與站位，林柏宏笑說導演大概才是強迫症最嚴重的那一位。

有違一般愛情片「乾柴遇烈火」、「男孩追女神」的套路，《怪胎》中的女主角陳靜相當直接、勇敢，時不時就給心上人柏青來個直球爆擊，火熱的追求讓飾演陳靜的謝欣穎本人都招架不住：「大家都覺得我很酷、很像陳靜，但我絕對不會像她這麼主動！」她更笑說現實中比起直接的追求她更喜歡曖昧酸甜的滋味。廖明毅對兩人表現也讚譽有加，稱讚林柏宏和謝欣穎都是相當年輕就擁有不凡資歷的演員，在現場配合度更是奇高無比，完美消化了導演嚴格的「強迫症」。

《怪胎》由滿滿額娛樂股份有限公司、牽猴子共同投資、出品，將於今年8月7日全台上映。劇情描述：在愛情的世界裡，我們是彼此的怪胎。陳柏青是一名嚴重神經性強迫症患者，有非常嚴重的潔癖。就在某個命運的15號，他遇見了與他「同病相憐」的另一個怪胎—陳靜。原本以為自己要永遠孤單活在這世界上的兩人，老天爺讓他們相遇，發展出一塵不染的愛情，彷彿擁有了彼此就不再害怕被世界遺棄。然而這段看似命中註定的關係，卻在柏青的強迫症突然消失後，漸漸的變了調…愛情的承諾，真的能永保新鮮嗎？

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