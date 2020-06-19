新北市教育局19日在萬里國小舉辦「109年度北北基創意太陽能車競賽－潔能護地球，創能向前衝」活動，共有44校106隊參加。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市教育局19日在萬里國小舉辦「109年度北北基創意太陽能車競賽－潔能護地球，創能向前衝」活動，共有44校106隊參加。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市教育局19日在萬里國小舉辦「109年度北北基創意太陽能車競賽－潔能護地球，創能向前衝」活動，共有44校106隊參加。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市教育局今（19日）在萬里國小舉辦「109年度北北基創意太陽能車競賽－潔能護地球，創能向前衝」活動，來自台北、基隆和新北共44校106隊參與，同時也設置潛能組競賽讓特殊生發揮創意，報名達25隊是3年來之最，讓每個學生都能盡情享受比賽。

創意太陽能車競賽項目包括「計時競賽」、「推倒骨牌」及「負重行駛」等3個活動，參賽選手們必須在現場組裝，並於限時內完成，要兼具跑得快、撞得準、還要負重行走功能，確實是一大挑戰。

萬里國小學生張雲開說，如果想讓車子跑得快，除了減少摩擦力以外，還必須運用巧思，搭配快速齒輪並降低車體的重量，來增加車子的速度，可是又要有足夠的力氣來負重和推骨牌，實在是傷腦筋，最後還是做出一台多功能的太陽能車來比賽，非常有趣。

值得一提，競賽也針對特殊生設置潛能組，參與該組比賽的信義國小陳同學本身具有自閉、語言等多重障礙，她說，為了參賽，從上個學期就開始練習，學校也找小天使陪伴她在日常課餘時間做練習，完成比賽就很有成就感。

教育局工程及環境教育科長李幼安表示，氣候異常變遷、資源逐漸耗竭的趨勢，潔淨綠能的開發與應用，是各國越來越重視的問題，透過活動將能源教育、環境永續觀念深耕於日常生活中，讓孩子從心動到行動，共同齊心守護地球環境。

萬里國小校長莊朝欽表示，從一開始的實際組裝，到太陽能車的實測，學生都必須全程親自參與，團結分工合作才能發現問題、解決問題。透過這次的活動，培養學生認識與利用再生能源，孩子們從「做中學，學中做」體會到相互協助與包容，為自己爭取最好的佳績。

(中時 )