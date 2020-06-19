嘉義市長黃敏惠（第二排左五）歡迎旅客入住嘉義市購物節特約飯店享優惠。（廖素慧攝）

嘉義市名店推出的特色高山茶是伴手禮的優選之一。（廖素慧攝）

檳榔製成的好運皂也是嘉義市購物節的伴手禮選項。（廖素慧攝）

2020嘉義市購物節6月21日開跑，除了中央推出的振興三倍券、安心旅遊補助，市政府加碼祭出「單筆消費600抽汽車」及「來嘉住宿送600嘉遊金」2項好康，市長黃敏惠揪大家來嘉義市享受全台特選好康。

黃敏惠說，21日日環食奇景抵嘉啦，嘉義市熱鬧滾滾，飯店幾乎都客滿，嘉義市的好店也都有最佳伴手禮，可以帶回家分享親友，市府購物節挺大家購物消費，有2項好康。

持嘉義市單筆消費滿600元發票，在購物節LINE官方帳號登錄發票，可參加抽獎，最大獎Toyota汽車、Gogoro電動機車，還有300多項好獎；入住嘉義市購物節特約旅館專案房型，送600元嘉遊金，300元抵住宿費，另外300元可到張貼「2020嘉義市購物節」的特約店家折抵消費。

市府建設處表示，嘉義市部分飯店搭配中央7月起陸續推出的安心旅遊補助、振興三倍券，幾乎可以零元入住，選擇專案房型還送600元嘉遊金，可以說「住免錢、還賺600元」，是防疫旅遊的首選城市。

嘉義市購物節活動自6月21日起至8月31日止，特約旅館、店家及優惠訊息、發票登錄抽獎，都可在2020嘉義市購物節活動官網查詢。

(中時 )