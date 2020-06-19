總統府將提名前台東縣長黃健庭出任監察院副院長，引起外界反彈，而國民黨主席江啟臣今(19日)則是表示，政黨合作應走政黨途徑，才是真正朝野合作，也對在野黨釋出善意；尊重黃健庭的決定，但同時感到遺憾，後續依照黨紀辦法處理。對此，桃園市議員王浩宇也在臉書發聲，表示「基層炸鍋了」，立刻引起網友討論。

媒體追問黨內基層覺得黃健庭在國民黨艱困時刻做此決定，不太妥當，後續恐引發跳船潮。江啟臣則稱，對黨員非常有信心，大家對黨的支持與熱情都還在，對黨的改革也有高度期待。針對監察院副院長名單，王浩宇則說，「民進黨支持者，不管是情感上、理性上都無法接受，許多黨籍民代都收到基層支持者的抱怨。我覺得總統府有必要好好說明，為什麼一定要提名他？ 合理性、必要性為何？過去的涉案情況如何？有沒有比黃更適合的人選？」

王浩宇也進一步說，「否則，如果真的在缺乏溝通下強硬提名，我們自己都說服不了自己，要怎樣說服支持者？」而貼文曝光後，網友則紛紛留言表示，「提名這個...就是個套路」、「有缺人缺到這種地步嗎」、「你終於比較客觀了」；但也有人認為「反正監察院是未來要廢掉的東西，所以提名誰不重要」。

(中時電子報)