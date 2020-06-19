口罩內外銷6月起解禁，竹市也有了第一家在地口罩工廠。位於香山的涔宇科技有限公司，從找廠房、申請登記、市府審核及會勘，17日取得衛生局核發的製造業藥商許可執照，待衛生福利部通過醫療器材許可證後，預計每月可製造260萬片口罩。

涔宇科技有限公司今年4月送件，向市府申請登記為口罩工廠，經書面審核及現場會勘，市府已於6月5日核准工廠登記，衛生局17日也核發製造業藥商許可執照。產發處表示，目前涔宇科技正向衛福部食品藥物管理署申請醫療器材許可證，待通過後即可正式量產，成為新竹市第一家口罩工廠。

許多產業因疫情受創，產發處因此積極規畫振興計畫，來解決企業困境、加速投資，未來市府將推動工業區更新立體化發展方案，推動廠房更新並鼓勵企業投資研發，也會提供單一窗口及輔導團隊，協助有意擴大投資廠商儘快取得建照、使照、投入生產。

此次恰好搭上後疫情時代新商機，竹市出現首家口罩工廠，配合民眾因疫情改變的口罩使用習慣，有望成為後勢看漲的產業潛力股，預計每日生產約10萬片、每月260萬片口罩，未來可望加開生產線，讓醫療級口罩不致供不應求。

現今疫情雖已趨緩，正式進入防疫新生活，產發處也提醒民眾仍請注意全民防疫，保持社交距離或是佩戴口罩，養成良好衛生習慣。

(中時 )