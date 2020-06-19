中興大學研究發現，新渡戶歪白蟻兵蟻的大顎彈動時速為475公里、比台灣高鐵時速300公里還快，圖為新渡戶歪白蟻生態照。（興大提供／林欣儀台中傳真）

白蟻大顎彈動的速度竟比高鐵時速還快？國立中興大學昆蟲系與物理系組成跨領域研究團隊，藉由超高速攝影機與鋼球打擊試驗，結果發現新渡戶歪白蟻兵蟻的大顎彈動時速為475公里、比台灣高鐵時速300公里還快，打破目前已知的動物運動極速，此研究或國際知名期刊《科學報告》刊登。

研究團隊指出，新渡戶歪白蟻冰蟻的左大顎為強烈扭曲情況，許多生物學家都在推測、此特殊大顎型態可能產生快速的彈力運動，卻因肉眼無法觀察、且每秒可拍攝1000張照片的高速攝影機都無法捕捉其彈動過程，讓此推測無法獲得證實。

為突破障礙，研究團隊透過讓白蟻擊打鋼珠的方式，使用力學原理估算運動速度，並商借到每秒可拍攝到100萬張影像的超高速攝影機做紀錄，才終於證實白蟻彈動大顎的行為可在5萬分之1秒內完成，換算下來，其彈動速度為每秒132公尺。

研究團隊指出，兵蟻的大顎彈動主要是為了抵禦其天敵螞蟻的捕食，經測試歪白蟻跟螞蟻實際打鬥結果，發現兵蟻彈擊的動作能對部分螞蟻造成致命性傷害，而在這項研究結果出爐前，原紀錄保持者為螞蟻、其夾合彈動大顎時的速度為每秒111公尺。

(中時 )