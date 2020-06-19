配合衛生福利部政策，新竹市衛生局推動子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌4大癌症免費篩檢，並於今年起啟動不分平日假日、白天晚間的多場次篩檢，上班族也能於下班時間利用，只要符合資格就能免費篩檢，完成1項癌症篩檢還加贈1份精美小禮物，呼籲市民解封後也別忘了照顧自己與家人健康。

4大癌症篩檢的條件包括：30歲以上婦女，每年1次子宮頸抹片檢查。45至69歲婦女，每2年1次乳房攝影檢查。50至69歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查。30歲以上且有嚼檳榔或吸菸者，每2年1次口腔黏膜檢查。

衛生局表示，上述癌症篩檢資格者，持健保卡至3區衛生所完成1項癌症篩檢，即贈送精美小禮物1份，另為鼓勵民眾多多參與，還舉辦抽獎活動，只要符合乳房攝影檢查及子宮頸抹片檢查的婦女且從未篩檢者或具身心障礙女性完成篩檢者，即可參加抽獎。

衛生局局長王宗曦提醒，生活忙碌仍要記得癌症篩檢，防治癌症根本之道是健康生活，他也提出健康生活5原則，包括均衡飲食、規律運動、體重控制、戒菸檳酒、定期篩檢，請民眾把握免費篩檢機會踴躍參與。

為服務更多的民眾，衛生所結合醫療院所與社區合作提供民眾癌症篩檢，衛生所公衛護理人員足跡遍及城市各里辦公室、學校、社區、職場、廟宇、人潮聚集處等大街小巷，每年辦理癌症篩檢場次達350場，為市民健康把關。

(中時 )