長華電材（8070）今日召開2020年度股東常會，會中順利通過2019年盈餘配發案，每股將分派12.6元現金股息，並且承認2019年合併財務報表，全年合併營收154.64億元，營業利益為10.97億元，歸屬於母公司淨利10.98億元，稅後EPS為17.19元。長華已經連續五年賺進逾一個資本額，2019年獲利更創下歷史新高紀錄。

此外，針對股東關注長華投資頎邦股票一事，長華董事長黃嘉能在股東會特此說明，長華在公開市場購買上市櫃公司股票包括台虹、頎邦等等，確實係基於財務性投資，外界不宜過多揣測。

長華對於轉投資股票向來依循嚴格的投資評估篩選標準，投資標的公司的經營績效必須穩健，業務或產品須與長華集團相關或互補效益，未來可替長華集團帶來正面綜效等，符合以上篩選原則的標的才會予以投資。目前長華依照標準進行投資的標的公司包括台虹和頎邦等等。統計截至6月18日為止，長華持有台虹16,559張，持股率為7.92％，而長華持有頎邦的張數9,517張，持股率為1.45％。

黃嘉能表示，長華投資台虹和頎邦股票，一來不僅能兼顧長華轉投資收益，待未來投資股權增加後，也不排除後續雙方有合作的機會。他希望能夠整合台灣FPC和COF相關產業供應鏈，以大者恆大、強強聯手之姿，讓台灣FPC和COF相關廠商能夠掌握世界的話語權，在產業鏈佔有一席之地。

(工商 )