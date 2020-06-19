今年受到疫情影響，居家防疫造就另一波宅經濟高峰，網路購物618年中慶大戰除了各大知名電商、網購平台外，OTT業者也加入戰局。本土OTT業者LiTV表示，這次不缺席618年中慶，將聯手台灣之星推出優惠搶攻商機，為業績添柴。

LiTV董事長錢大衛表示，消費者在防疫當中養成的新生活習慣，並不會隨著疫情趨緩而消失，透過LiTV提供的跨螢載具，不論是手機、平板、電腦還是電視，隨時掌握電視頻道中的大小消息，而這次合作希望能提供台灣之星用戶最優質的影音服務。

LiTV表示，為搶攻商機，這次與台灣之星雙強聯手，釋出「1+1」第二件半價優惠，針對經常收看新聞、綜藝節目、戲劇台的消費者釋出優惠，原價新台幣1,074元的半年期LiTV「頻道全餐」服務，在台灣之星618年中慶期間，只要於台灣之星網路門市購買Apple Airpods，就可用半價加購，立即收看第四台及MOD精選的400台電視頻道。

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