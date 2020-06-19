新北市青少年圖書館與景文科技大學視覺傳達設計系合作，將今年畢業生參加「金點新秀設計獎」的入圍作品搬到圖書館。（葉書宏攝）

新北市青少年圖書館與景文科技大學視覺傳達設計系合作，將今年畢業生參加「金點新秀設計獎」的入圍作品搬到圖書館，讓圖書館變成藝文展場，入圍的創作者也將帶領民眾利用自己的名字來畫畫，進行創作體驗。

新北市立圖書館表示，「金點新秀設計獎」是台灣設計科系學生揮灑創意、一展長才的重要舞台。每年徵集年輕學子優秀作品，再透過專業評審團，經初、決審兩階段評選，發掘設計界的明日之星。

今年因受新冠肺炎疫情影響，取消實體展覽，改以線上展覽方式呈現，為了讓學生有更多創作平台，讓學生作品被更多人看見，青少年圖書館因此和景文科技大學合作，將畢業展搬到圖書館，將藝術帶入日常，讓民眾到圖書館也能看展覽。

青少年圖書館主任林俊宏表示，景文科技大學視覺傳達設計系畢業展以「So Fun收放」為主題，參賽作品結合畢業製作，共展出20組作品，除了於一樓大廳及特展室內設置專屬的攤位展示作品。

此外，今年參賽「金點新秀設計獎」入圍的4件作品，包括獲得循環設計特別獎作品「杯旅easy eco」、包裝設計類獲獎作品「妖妖酒」、視覺傳達設計類獲獎作品「耍廢症候群」和「收放SO FUN」等，亦會布置於6樓書庫區中，讓民眾到圖書館看書的同時，也能欣賞新一代的創意作品。

景文科技大學視覺傳達設計系畢業展展期即日起至6月底止，6月20日下午2時，還有「用我的名字來畫畫」手繪圖像創作課程，大學生將帶民眾利用自己的名字作畫，相關作品可到官網查詢。

(中時 )