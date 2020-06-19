國民黨籍前台東縣長黃健庭被提名出任監察院副院長，引發藍綠譁然。名嘴蔡玉真認為，這是狠招，下一屆準備「光復台東」，國民黨完了。

蔡玉真在臉書發文分析指出，選黃健庭當監察院副院長這個人事案目的為何？1.用自己有弊案的人才能懂弊案；2.完全以話題聲量為考量，好熱鬧，話題性、娛樂性十足，讓各黨各派都受不了；3.裂解、摧毀國民黨，這也是狠招，就是藍營人士說的「一桃殺三士」的概念，總不能只讓民眾黨下手；4.下一屆準備「光復台東」，國民黨完了。

前台東縣長黃健庭多次獲選5星縣長，但他在2004年立法委員任內，涉嫌向退輔會遊說藥品採購換取藥商政治獻金，被依違反《商業會計法》判刑，目前黃健庭仍在上訴中。

網友留言說：「換一個縣長，值得啦，劉立委加油衝啊！」蔡玉真回說：「光復台東的概念！」也有網友認為，「給他官做，K黨就偷偷巴結他，然後他就又變成綠營保送上壘的K黨潛伏者？！我覺得很可能是玩『扮豬吃老虎』？！」蔡玉真回：「李大維的概念？！」

不過也有人認為：「好人才不一定適合在國民黨。」、「上一任副院長是誰....沒人認識。」

(中時電子報)