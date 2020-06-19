LINE GAME與日本WonderPlanet Inc.共同合作的消珠策略RPG手機遊戲《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》，為了感謝玩家們的支持與喜愛，宣布從18日起展開一系列的一週年歡慶活動。為了慶祝一週年，營運團隊特別準備專屬活動網站及豐富活動，另外也推出全新原創角色「席爾巴斯・雷利」與「超新星 蒙其・D・魯夫」等關卡，還有遊戲內各種豐富豪華獎勵與精采活動。此外，玩家只要在網站活動「英雄氣泡漫畫王答題挑戰賽」中闖關並分享，就有機會把萬元獎金、Switch或是Apple AirPods Pro等大獎帶回家！

■歡慶一週年特別活動

《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》一週年活動歡慶登場(圖/LINE GAME授權提供)

為了感謝玩家們一直以來的支持，在一週年活動期間特別推出了8大精彩活動，不僅要讓玩家能輕鬆簡單的免費帶回眾多紀念角色，更要讓玩家能腦力激盪，徹底享受英雄氣泡所營造出的JUMP嘉年華世界！

○精彩活動第一彈：全新羈絆英雄登入送

本次週年活動中即將推出全新類型以雙人搭檔共同出擊的「羈絆英雄」，為了讓玩家體驗到他們的超強實力，活動期間內只要登入遊戲，就能入手羈絆英雄「魯夫＆孫悟空」！

【活動期間】：6月18日（四）04:00～6月26日（五）03:59

○精彩活動第二彈：每日免費10連抽

每日免費10連抽的一直抽抽一直爽的好康放送日又來囉！不僅活動期間內最多160連抽，這次轉蛋中可是加入了全新角色群，甚至還能免費入手紀念角色！千萬要把握機會天天登入免費抽喔！

【活動期間】：6月18日（四）04:00～7月3日（五）3:59

○精彩活動第三彈：週刊少年JUMP英雄轉蛋

搭載偉大夢想的週刊少年JUMP來囉！每天前往交換所交換並入手JUMP，只要擁1本JUMP即可進行10連抽，活動期間最多能入手可160連抽的16本，在JUMP轉蛋中同樣能入手紀念角色，每天決不能錯過這個好康道具！

【活動期間】：6月18日（四）15:00～7月3日（五）14:59

○精彩活動第四彈：LINE好友回歸活動

還記得那些年一同並肩作戰的戰友嗎？趁著一週年與他們再次聚首，團結奮戰擊倒強敵吧！只要贈送8天以上未上線的LINE好友體力，且這位好友有順利登入即可獲得第3、6、9次必出紀念角色的「LINE好友回歸10連轉蛋獎券」！

【活動期間】：6月18日（四）15:00～7月3日（五）14:59

○精彩活動第五彈： LINE 好友邀請活動

在完整重現JUMP氛圍的英雄氣泡中就是要和好友一起共鬥迎敵！向LINE好友發出邀請，一起來友情・努力・勝利的王道之路吧！每邀請1、3、5人時分別能獲得10連轉蛋券、必中★5轉蛋獎券、自選★5轉蛋獎券等。

【活動期間】：6月18日（四）15:00～7月3日（五）14:59

○精彩活動第六彈：初見獎勵重置

初見紅寶石獎勵重新計算，與全新的戰友懈逅吧！參加冒險時多多嘗試多人冒險，在減輕冒險難度的同時入手大量紅寶石。

【重置時間】：6月18日（四）15:00～

《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》歡慶一週年八大活動熱鬧展開(圖/LINE GAME授權提供)

○精彩活動第七彈：天上天下團結爭霸

這次的團結一戰匯聚了一週年的日月天地精華，超級好禮大放送的一週年大決戰就在這邊！挑戰關卡除了能獲得豐厚報酬外，奪得佳績還能入手榮耀尊爵的活動專屬獎狀。快來挑戰名次的極限，擁有僅限30人的超稀有限定獎狀吧！

※為了做詳細統計與調查，本次團結一戰的貢獻度計算審核期間將會拉長。敬請玩家諒解。

【活動期間】：6月21日（日）15:00～6月28日（日）14:59

○精彩活動第八彈：英雄氣泡漫畫王答題挑戰賽！Switch、AirPods Pro和萬元現金等大獎讓你帶回家

活動期間只要前往專屬活動網站並連動Facebook帳號就能參加答題活動，動員你的JUMP知識庫，挑戰「英雄氣泡漫畫王答題挑戰賽」吧！獎金高達1萬元，甚至還有Switch Lite、Apple AirPods Pro等豪華獎品大放送。本次活動將從所有JUMP大作中精挑細選25個作品，準備了共500道題目要讓玩家來挑戰。

考題中除了作品的基礎知識題外，還有許多僅有核心粉絲才會記得的超級難題。在限定時間內答對最多題的人將是最終的JUMP漫畫王者，答對題數相同時將以完成測驗日期較早者為優先排名！將活動分享至Facebook還能挑戰抽獎把Switch Lite、Apple AirPods Pro等大獎帶回家；所有參與的玩家也將得到參加獎勵「10連轉蛋獎券」一張，趕快來表現你的知識拿獎金吧！

【活動期間】：6月18日（四）17:00～7月3日（五）14:59

【參加獎】：10連轉蛋獎券x1

【排行榜獎勵】：

第1名：新台幣10,000元現金+無線充電器一台

第2名：新台幣5,000元現金+無線充電器一台

第3名：新台幣2,000元現金+無線充電器一台

第4～30名：無線充電器一台

【活動Facebook分享抽獎】：

Apple AirPods Pro：1名

Switch Lite：1名

※各項贈品與詳細時程煩請參照活動特別網站：https://jumputiheroes.com.tw/

■一週年紀念轉蛋登場！

為了慶祝一週年的到來，本次活動中除了兩組全新羈絆英雄「孫悟空＆貝吉達」、「鳴人＆佐助」登場外，繁體字版原創新角色，魯夫的師父「席爾巴斯・雷利」也率先參戰英雄氣泡囉！

○「海賊王的右手」席爾巴斯・見證時代的活傳說霸氣登場

一週年紀念轉蛋 – 「席爾巴斯・雷利」、「孫悟空＆貝吉達」與「鳴人＆佐助」限定登場(圖/LINE GAME授權提供)

人稱「冥王」的雷利雖然年事已高，但壓倒性的實力就連統領海軍的三上將也要讓他幾分！雷利超強的必殺技不僅攻擊性能優秀，能夠解除攻擊力UP效果，而且解除數量高達2個的必殺技，更是他身為重要戰略要員的主因。不論什麼狀況，他都能維持必殺氣泡生成連接數穩定作戰，而增加黃屬性攻擊＆必殺攻擊傷害的友情技，更是能讓隊伍傷害更上層樓！

○最強賽亞人最強雙人搭檔孫悟空＆貝吉達登場

一週年紀念轉蛋 – 「席爾巴斯・雷利」、「孫悟空＆貝吉達」與「鳴人＆佐助」限定登場(圖/LINE GAME授權提供)

孫悟空＆貝吉達能夠抵抗束縛，且當HP 100％時就能多點按一次，在對手只能行動4次時，自己卻可以行動5次強勢進攻！搭配優秀的必殺攻擊與減傷效果，孫悟空＆貝吉達羈絆英雄在戰場上可說是難以撼動的必備主力成員，就算是友情技能「必殺氣泡轉換」和助陣主力「必殺傷害提昇」也非常實用，如缺乏產生必殺氣泡的增傷隊員，也能讓最強雙人搭檔前往支援喔！

○鳴人＆佐助綠屬性隊伍必備之選

身為木葉忍者村同期的兩名忍者，既是勁敵，也是好友，更是以火影為目標的好搭檔。與孫悟空＆貝吉達搭檔相同，HP 100％時能夠多點按一次的強力特性，同時還具有行動前能轉出複數彩色氣泡的驚人效果！因此可以輕易生產必殺氣泡的鳴人＆佐助，自然也能輕鬆愜意在使出必殺技攻擊敵人同時，強化自己的攻擊火力！友情技在隨機變換必殺氣泡的同時，還能帶來減傷效果，因此同樣是綠屬性人人必備的一時之選！

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