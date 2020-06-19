新冠肺炎疫情重創全球運動產業，其中運動彩券也被列入12大運動慘業，40多位運彩券商19日在運彩商會理事長何昱奇帶領下包車前往教育部體育署陳情，何昱奇指稱，券商迄今只領到3月份的1萬元租金補貼，由於中央改變審核標準讓1700多家自營券商無法請到紓困金，完全不符合行政院長蘇貞昌指示，從寬、從簡、從速的原則。

高喊「運彩紓困沒效率，我們要生存！」40多名運彩券商集體出發到台北向體育署陳情，何昱奇說，運動彩券受疫情衝擊許多賽事都停辦，沒有投注標的，業績大幅衰退，統計從三、四、五月總銷金額比起去年同期約衰退60 ％。

何昱奇也解釋，租早體育署透過運動發展基金對券商撥放每月一萬元的租金補貼，但這項補貼所有券商三月份領到後，由於紓困方案改變由特別預算撥補，申請辦法從只要業績衰退就可月領一萬變做要有員工薪資、勞、健保等資料證明，忘了券商多為5人以下事業單位，也讓券商的補助卡住。

立委何欣純也協調體育署趕快發放紓困費用，她要求體育署在一個禮拜之內，發放四、五、六等三個月的紓困金，何昱奇則希望體育署這次要說到做到，不要讓他們再失望。

(中時 )