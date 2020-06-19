長虹建設李文造今（19）日在台北市信義區指標都更案「松德長虹」熱銷六成記者會後表示，該案是「十年磨一劍」、磨了十年才完成這筆都更案，總銷35億元、第一季迄今已去化六成；不過他直指：「如果建商要靠都更過活，你會倒掉！」長虹向來會保持三筆都更案在手，都更是社會責任、不能不做，雖然很辛苦，但一定要作。

堪稱是「都更大戶」的長虹建設，多年來持續投注在都更案，近幾年已進入開花結果期，平均每一年大概會有一筆成熟並推出。

今天李文造在台北市松德路的都更大案「松德長虹」記者會後表示，這個案子在新冠肺炎疫情發生時就開賣，不過人潮還是絡繹不絕，有些人來參觀、有些人來賞屋、有些人則是來下訂簽約；不過，儘管銷售成績不錯，但我還是要銷售公司不要大打廣告，要與疫情共體時艱；如今中央疫情指揮中心宣布六月七日解封後，我才決定舉辦熱銷六成記者會，來慶祝疫情緩和。

李文造表示，這個案子佔地面積有618坪，三面臨路，100公尺之外就是信義計畫區，僅僅一路之隔，房價就差一倍，差了每坪50萬元！所以「松德長虹」是物超所值。

談到都更，李文造表示，「松德長虹」原本有44個地主，整合了十年才告成功，其實十年對於都更算是很順利的、不算久，這個案子應該是長虹建設進入信義區的第一筆開發案。

長虹建設副總經理李耀民對於長虹耕耘都更案，表示目前長虹進行中都更案，在台北市還有三筆，包括西門町、和平東路、及「忠孝詠吉」對面，其中以西門町進度最快，如果順利，明年就可能走完程序，並取得建照銷售，會規劃為最小20多坪起跳的小坪數住宅，這將是長虹在相隔十幾年之後，再度重返小宅市場。

(工商 )