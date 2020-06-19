台灣智慧移動產業協會(Smart Mobility Association Taiwan, SMAT)今(19)日表示，根據協會做的調查顯示，95.1％的立委支持政府推動電動機車產業發展。協會理事長王健全說，盼透過行政、立法共同推廣，並運用台灣最強的機車產業鏈和ICT產業鏈「強強結合」，就可帶動就業人口及經濟成長率。

智慧移動產業協會今舉辦「升級綠運輸 交通轉型要加速」記者會，公布針對本屆立法委員進行的《2020電動機車產業調查》，跨黨派立委們也到場支持，力挺綠能運輸，期盼政府交通轉型朝向永續目標，加速邁進。

王健全表示，全世界都在推動運輸工具電動化、智慧化，行政院蘇貞昌院長曾說過「機車是台灣人的腳」，其他國家的運具電動化是以電動汽車為主，但在台灣則以電動機車為主軸。

王健全說，目前各國都推出禁售燃油車的時程，台灣是機車王國，未來也希望成為電動機車王國。若能透過行政、立法共同推廣，並運用台灣最強的機車產業鏈和ICT產業鏈「強強結合」，就可帶動就業人口及經濟成長率，尤其在後疫情時代，社會期待節能減碳、乾淨環境，推動電動機車產業正適合來振興經濟發展。

《2020電動機車產業調查》結果顯示，絕大多數立委(95.1％)支持政府推動電動機車產業發展，且不分黨派，支持比例均達9成以上，可見推動電動機車產業發展已是朝野共識;而針對推動電動機車產業的重要目的，93.4%的委員回答是「改善空汙」，其次是「節約能源」 (54.1％)、「產業發展」(45.9％)、「智慧交通」 (32.8％) 。

本次調查也詢問立委，對行政部門各項政策的支持度，整體來說，對於補助消費者的「新購」、「汰購」電動機車政策，立委皆表認同，95.1%支持新購電動機車補助，96.7%支持汰購電動機車補助，且其中63.9%的委員表示非常支持汰購補助政策。

針對地方政府推廣電動機車政策，「廣設充換電站」與「電動機車補助」的贊成比例皆達九成五以上，97.7%的立委贊成廣設充換電站，95.4%贊成提供電動機車補助。另外，設置電動機車免費停車格(67.4%)、規劃電動機車專用車位(60.5%) 的支持度亦達六成以上。

立委洪申翰表示，過去固定污染源較受關注，但近年越來越有共識，空氣品質未來要變好，關鍵是運輸部門的「移動污染源」，社會趨勢是期待一個綠色又健康的交通。「運具電動化一定是綠運輸中的關鍵，這是不可逆的，只有及早佈局、及早投入，才有辦法從運具電動化的浪潮裡，站在相對更好的位置。」

他特別強調，台灣正在大幅提升再生能源比例，當未來再生能源比例越來越高，與電動機車結合會是「綠上加綠」，搭配原有機車產業鏈和ICT產業鏈，再加上綠能產業，將是「三強聯手」，可以創造更大效益。

立委魯明哲則強調，「地球不是向我們上一代繼承來的，而是向我們下一代借來的！」因此他從參選立委時，就身體力行的選擇電動機車來跑行程，這項行動就是希望能為環保盡份心力。

魯明哲細數，過去他擔任中壢市長期間，啟動免費公車計畫，正好碰上政府推動公車電動化補助，當時電瓶技術才剛成熟，但他認為政府必須支持產業發展，故運用三年時間，將市內十三台免費公車更換為電動公車，現在仍持續使用。交通部去年12月提出「新五年期智慧運輸系統發展建設計畫」，他會持續監督，期待大眾運輸與私人運具，皆能達到交通加速轉型的訴求。

(工商 )