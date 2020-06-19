油水商行推出「是在哈囉」哈密瓜汽水，苗栗縣副縣長鄧桂菊（左）、文觀局長林彥甫（右）搶先體驗。（油水商行提供／巫靜婷苗栗傳真）

油水商行推出「是在哈囉」哈密瓜汽水，清涼又消暑。（油水商行提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府文觀局活化出磺坑16號日式宿舍，19日起推出「油水商行」展開為期6個月的試營運，行銷手法求新求變，商品名稱結合時下流行語，有「是在哈囉」哈密瓜汽水、網美最愛「虹彩刨冰」等，除了是出磺坑與文創結合的第一步，也期盼人潮回流，重現昔日小香港繁榮風華。

油水商行推出虹彩刨冰，色彩繽紛超吸睛。（油水商行提供／巫靜婷苗栗傳真）

疫情緣故，民眾不敢出國反而讓苗栗縣成為熱門觀光地點，出磺坑擁有文化歷史景觀建築，有亞洲第一口油井，富含百年台灣探採油氣的歷史記憶，當時繁華程度一度有「小香港」之稱，園區目前保有石油開採設備與日式宿舍，在山林芬多精環繞下，適合攜家帶眷來踏青。

文觀局文化資產科指出，16號日式宿舍去年完成修復，是當時出磺坑採油人的宿舍，為活化建物與中油合作，19日起推出「油水商行」在地品牌，販售多元化公館商品。油水商行為了抓住消費者的目光，開發「棗知如此」紅棗茶、「是在哈囉」哈密瓜汽水、虹彩刨冰等特色化飲食，養生、消暑又吸睛。

油水商行象徵再造歷史現場保存文資，並扣合城鄉發展思維，另推出手作藝術體驗課程，第一檔手作體驗課程結合石化產業鏈，舉辦彩繪玻璃罐工作坊，串聯科學、環保、美學等知識呈現在生活中，藉此深化出磺坑教育宣導效益，每月還有1次「說故事媽媽」活動，訴說老油人的故事。

(中時 )